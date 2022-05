Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Mit dem Auto überschlagen - Fahrerin schwer verletzt

Warstein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der B55 kam es am Montagabend (23. Mai 2022), gegen 18.45 Uhr in Belecke. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Schmallenberg befuhr zuvor die B55 in Richtung Erwitte als sie hinter dem Ortsausgangsschild von Belecke in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus in eine Böschung fuhr und hierbei einen Baum touchierte. Anschließend überschlug sich der Wagen und blieb auf der rechten Seite auf einer Wiese liegen. Nach dem Unfall wurde die Autofahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro ein. (reh)

