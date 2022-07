Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dieb flüchtet

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 10:55 Uhr, kam es in einem Discounter am Boleweg zu einem Vorfall. Ein unbekannter Mann ging im Laden durch eine Tür die nur für Mitarbeiter bestimmt ist, in den Lagerbereich. Hier stopfte der Täter sich mehrere Stangen Zigaretten in seinen Rucksack. Dabei wurde er von einer 53-jährigen Mitarbeiterin des Geschäftes überrascht. Die Frau versuchte den Täter festzuhalten. Dieser schubste sie zur Seite und flüchtete durch das Geschäft und den Kassenbereich. Draußen entfernte er sich durch eine Grünanlage in Richtung des Geländes der ehemaligen Adam-Kaserne. Die Mitarbeiterin konnte den Mann anschließend recht gut beschreiben. Er ist etwa 27 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und dünn. Er hat schwarze, kurze, lockige Haare und einen südländischen Teint. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze, lange Hose und einen schwarzen Rucksack. Hinweise zu dem Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (lü)

