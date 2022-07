Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei schwer Verletzte

Welver-Einecke (ots)

Am Mittwoch, um 00:10 Uhr, kam es auf der Einecker Straße zwischen Klotingen und Einecke zu einem Unfall. Eine 28-jährige Frau aus Hamm war mit ihrem VW ID.4 PRO in Richtung Einecke unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer aus Welver wurden dabei schwer verletzt. Sie konnten das Fahrzeug nicht selbständig verlassen. Die Feuerwehr musste die beiden Unfallopfer aus dem Wrack befreien. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert Der Sachschaden wird auf etwa 35.000,- EUR geschätzt. (lü)

