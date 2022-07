Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unübersichtliche Lage nach Schlägerei

Soest - (ots)

Am Dienstag, um 23:29 Uhr, wurde die Polizei zur Zentralen Unterbringungseinrichtung an den Belgierweg gerufen. Die mit starken Kräften eintreffenden Beamten fanden eine unübersichtliche Lage vor. Etwa 25 Personen befanden sich in der Einfahrt zur ZUE. Hinter dem Zaun hielt sich eine unüberschaubare Menschenmasse auf. Es herrschte ein großes Durcheinander. Eine geordnete Kommunikation war durch vorhandene Sprachbarrieren nur schwer möglich. Bei der Schlägerei, die beim Eintreffen der Polizei bereits beendet war, wurden sechs in der ZUE lebende Personen leicht verletzt. Die Personalien der offensichtlich Beteiligten wurden aufgenommen. (lü)

