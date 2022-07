POL-SO: Pedelec am Bahnhof entwendet

Geseke (ots) - Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmittag wurden am Isloher Weg zwei hochwertige Pedelecs gestohlen. Die beiden Räder waren in einer Garage abgestellt. Unbekannte Täter drangen durch eine nicht verschlossene Tür in die Garage ein um die beiden Pedelecs zu entwenden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü) Rückfragenvermerk für ...

mehr