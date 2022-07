Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei bittet um Hinweise zu flüchtigem Auto

Soest (ots)

Am Montag, um 15:45 Uhr, kam es am Bahnübergang am Hattroper Weg zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer war stadtauswärts unterwegs. Er versuchte die bereits geschlossene Schranke bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage zu umfahren. Dabei touchierte er die Schranke. Er fuhr jedoch unbeirrt weiter. Der Lokführer eines sich annähernden Personenzuges musste eine Gefahrenbremsung aufgrund des Pkw einleiten. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Der Fahrer des Pkw flüchtete und hinterließ an der Schranke einen Sachschaden von etwa 10.000,- EUR. Leider ist über den flüchtenden Pkw bislang nichts bekannt. Darum bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer. An dem Auto müssten dementsprechende Schäden sein, die sicherlich repariert werden müssen. Hinweise werden unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen genommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell