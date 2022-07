Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlafend in der Turnhalle

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 08:10 Uhr, wurde die Polizei erneut zum evangelischen Gymnasium an die Beckumer Straße gerufen. Der Hausmeister hatte in der Turnhalle mehrere Personen bemerkt. Die Polizisten fanden in einer Turnhalle drei Jugendliche schlafend vor. Sie hatten es sich auf den großen Turnmatten gemütlich gemacht. Um sie herum lagen Getränkeflaschen und Süßigkeiten die wahrscheinlich aus einem Einbruch in den Schulkiosk aus der Nacht zuvor stammten. Die 15, 16 und 18 Jahre alten Jugendlichen aus Lippstadt gaben an, die Sachen auf dem Schulhof gefunden zu haben. Außerdem hatten die Drei einen Rucksack mit Tabakwaren bei sich, der neben den Süßigkeiten ebenfalls sichergestellt wurde. Die Jungen gaben an, dass eine Tür der Halle aufgestanden hätte. Durch den nach draußen fallenden Lichtschein seien sie auf die Idee gekommen in der Turnhalle zu nächtigen. Sie wurden mit zur Wache genommen und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schulhof war insgesamt vermüllt. Ein Holztisch wurde offensichtlich als Grill genutzt und somit zerstört. Außerdem wurden zwei Feuerlöscher auf dem Schulhof entleert. In einer zweiten Turnhalle wurden weitere Spuren von Verwüstungen vorgefunden. Ein Feuerlöscher war in der Halle entleert worden, Süßigkeiten klebten an Turngeräten und Taschen wurden durchwühlt. In den Toiletten wurden Exkremente auf und neben den Toiletten gefunden. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher noch nicht eingeschätzt werden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell