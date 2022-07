POL-SO: Soest - Radfahrerin stürzt

Lippstadt (ots) - Am Samstag, um 05:57 Uhr, kam es an der Graf-Adolf-Straße zu einem Unfall. Eine 54-jährige Frau aus Lippstadt stand mit ihrem Opel Corsa am rechten Straßenrand. Da sie gerade ihre Jacke vom Rücksitz holen wollte, stand sie in der geöffneten, hinteren Tür der linken Seite des Autos. Aus Richtung Hermannstraße vernahm sie einen dunklen Pkw der sich näherte. Der Fahrer beschleunigte nochmals ...

