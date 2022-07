Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht flüchtigen Mercedesfahrer

Lippstadt (ots)

Am Samstag, um 05:57 Uhr, kam es an der Graf-Adolf-Straße zu einem Unfall. Eine 54-jährige Frau aus Lippstadt stand mit ihrem Opel Corsa am rechten Straßenrand. Da sie gerade ihre Jacke vom Rücksitz holen wollte, stand sie in der geöffneten, hinteren Tür der linken Seite des Autos. Aus Richtung Hermannstraße vernahm sie einen dunklen Pkw der sich näherte. Der Fahrer beschleunigte nochmals kräftig und kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugseite mit der auf stehenden Tür. Die Lippstädterin wurde dabei zum Glück nicht verletzt. An ihrem Corsa entstand Sachschaden von etwa 1500,- EUR. Der Unfallverursacher gab weiter Gas und flüchtete. Aufgrund vorgefundener Autoteile des flüchtenden Fahrzeugs kann es sich nur um einen dunklen Mercedes vom Typ W216 (CL 500 Baujahr 2006-2013), einen W219 (CLS Baujahr 2004-2006) oder einen W221 (S-Klasse Baujahr 2005-2013) handeln. Der Mercedes muss im Bereich der rechten Frontseite beschädigt sein. Das rechte Spiegelglas fehlt und der rechte Frontscheinwerfer ist defekt. Das Verkehrskommissariat möchte wissen, wer ein so beschädigtes Fahrzeug fährt, beziehungsweise wo diese Reparaturen durchgeführt werden. Der Unfallflüchtige nahm offensichtlich in Kauf, dass die Frau an dem Corsa hätte verletzt werden können. Zeugen, die Hinweise zu dem Mercedes oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell