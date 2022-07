Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Werl-Büderich (ots)

In der Nacht vom 24.05.2022 auf den 25.05.2022 versuchte ein unbekannter Täter mehrere Selbstbedienungsautomaten aufzubrechen. An der Büdericher Bundesstraße wurden von dem Dieb insgesamt fünf Automaten angegangen. Der Täter schaffte es nicht, einen der Automaten zu öffnen. Durch seine Hebelversuche entstand jedoch Sachschaden von rund 4000,- EUR. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das zuständige Gericht nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter an. Die Bilder des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei unter: https://polizei.nrw/fahndung/83518 Die Kriminalpolizei möchte wissen: Wer kennt diesen Mann? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen genommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell