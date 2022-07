Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec aus Keller gestohlen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum gestrigen Montag, wurde an der Goerdeler Straße ein Pedelec entwendet. Das Fahrrad war abgeschlossen im Keller eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell