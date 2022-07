Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisiert auf dem Pedelec unterwegs

Bad Sassendorf-Weslarn (ots)

Am Dienstag, um 21:55 Uhr, kam es auf der Weslarner Straße zu einem/mehreren Unfällen. Zeugen beobachteten nahe des Kreisverkehrs einen 61-jährigen Radfahrer aus Warstein. Dieser stürzte mehrfach, kletterte jedoch immer wieder auf sein Pedelec um dann erneut zu stürzen. Er schlug dabei auch mit dem unbehelmten Kopf auf. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann feststellen. Er gab auch an mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben. Auf eine Behandlung wollte er zunächst verzichten. Er machte sich mehr Sorgen um sein nagelneues Elektrofahrrad. Letztlich brachte man den Warsteiner in ein Krankenhaus. Hier wurde ihm nach der Behandlung eine Blutprobe entnommen. An dem nagelneuen Pedelec entstand Sachschaden von geschätzt 80,- EUR. (lü)

