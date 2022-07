Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland eine Fahrzeugkombination aus einem Pkw und einem Anhänger auf der Bundesautobahn 27, auf dem Parkplatz Nesse Ost. Der 32-jährige Fahrzeugführer aus Beverstedt war lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B. Da für das mitgeführte Fahrzeuggespann jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich war, wurde ein Strafverfahren, hier wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Nordenham wurde am Freitag gegen 16:00 Uhr ebenfalls auf der Bundesautobahn 27 kontrolliert. Während der Kontrolle im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf wurde festgestellt, dass für den mitgeführten Pkw keine Haftpflichtversicherung bestand. Diese war seit dem 12.07.2022 erloschen. Die Kennzeichen des Pkw wurden entstempelt und auch diesem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf der Bundesautobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt. Ein Fahrzeuggespann kam hier, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, ins Schlingern und schaukelte sich auf woraufhin der Anhänger auf die Seite kippte. Der alleinbeteiligte 26-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Für die Zeit der Bergung des Anhängers musste die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven kurzzeitig vollgesperrt werden.

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Rettungswagenbesatzung ein verletzter 58-jähriger Herr in Langen auf, der offensichtlich mit einem E-Scooter gestürzt war. Nach einer durchgeführten Erstversorgung durch die Rettungskräfte, forderten diese die Polizei an, da sie bei dem Herrn einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrgenommen hatten. Der Herr fuhr jedoch mit seinem E-Scooter davon und konnte durch die Beamten erst an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch durch die Beamten wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt und der Herr räumte ein mit dem E-Scooter unterwegs gewesen zu sein. Ein Vortest zur Bestimmung der Alkoholisierung wurde abgelehnt. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell