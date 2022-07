Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizei Cuxhaven

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven - schwerer Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Anhänger

Am 23.07.2022 kam es gegen 09.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L135 zwischen Altenwalde und Nordholz. Ein in Richtung Nordholz fahrender Transporter mit beladenem Anhänger geriet aus ungeklärter Ursache ins Schlingern und überschlug sich schließlich. Hierbei löste sich der Anhänger und kollidierte mit einem 71 jährigen Cuxhavener, welcher sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Bike in Höhe der Unfallstelle befand.

Die 30 und 55 jährigen Insassen des Transporters wurden bei dem Unfall leicht, der 71 jährige Radfahrer schwer verletzt. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich glücklicherweise Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe, welche sich auf dem Weg zu ihrem Einsatz beim Deichbrand Festival befanden, um den schwer verletzten Radfahrer kümmern.

An dem beteiligten Transporter, dem Anhänger und dem E-Bike entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L135 für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell