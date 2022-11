Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Elektroroller entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 28.11.2022, 17.30 Uhr;

Diebe haben am Montag in Ahaus einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug an einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße abgestellt, da er in dem Geschäft einkaufen wollte. Bei der Rückkehr war das grün lackierte Fahrzeug der Marke Sunflower verschwunden. Zu der Tat kam es gegen 17.30 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell