Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung; aufgefundenes Diebesgut

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 01.10.2022; 21:30 Uhr

Am Samstagabend, den 01.10,2022, wurde der Polizei Einbeck eine Ruhestörung im Ortskern von Dassel gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung. In dem von mindestens 10 polnischen Gastarbeitern bewohnten Haus, schlugen und traten zwei stark alkoholisierte Männer auf einen weiteren Mitbewohner ein. Gegen die beiden 36 und 29jährigen Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und ihnen eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurden sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Das 46jährige Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde im Wohnhaus der Bewohner diverses Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro aufgefunden, welches einer Drogeriekette zugeordnet werden kann. Diesbezüglich wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

