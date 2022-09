Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Tat beobachtet

Jena (ots)

Mittwochvormittag informierte ein Zeuge über einen Diebstahl. Unbekannte waren in der vorangegangenen Nacht in ein auf dem Hof eines Autohauses in der Amsterdamer Straße abgestellten Kundenfahrzeug eingedrungen. Aufgrund der Überwachungskameras konnte die Tathandlung videografiert werden. Der augenscheinlich männliche Täter öffnete gewaltsam die Fahrertür und entnimmt aus dem Innenraum noch unbekanntes Beutegut. Im Anschluss entfernte dieser sich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

