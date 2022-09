LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots) - Zwischen dem 05.09.2022 und dem 07.09.2022 wurde in der Nähe des Bahnhofes - auf dem Parkplatz am Hugo-Ruppe-Platz in Apolda, ein schwarzer VW Polo von Unbekannten beschädigt. Der Besitzer fand sein Fahrzeug mit tiefen Kratzern und Dellen am Schweller und an der Beifahrertür vor. Derzeitig gibt es noch keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben ...

mehr