Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw ohne Versicherung geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.10.2022; 14:15 Uhr

Am Samstagmittag, den 01.10.2022, kontrollierte eine Polizeistreife einen 45jährigen PKW-Fahrer, an dessen Fahrzeug rote Kennzeichen angebracht waren. Auf Nachfrage gab der aus Einbeck stammende Mann an, dass er einen neu eingebauten Turbolader "freibrennen" wollte. Da es sich bei dieser Fahrt aber nicht um eine sog. Probe- oder Überführungsfahrt handelte und der Fahrer auch keinen für dieses Kennzeichen ausgestellten Fahrzeugschein mitführte, besteht der Verdacht, dass der Pkw ohne Pflichtversicherung im öffentlichen Straßenverkehr geführt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell