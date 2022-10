Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gestohlenes Fahrrad wieder aufgetaucht; Verdacht der Hehlerei

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.10.2022; 10:45 Uhr

Am Samstagmorgen, den 01.10.2022, meldete sich ein Angestellter eines örtlichen Zweiradhandels und gab an, dass er gerade einen Reparaturauftrag für ein Mountainbike erhalten habe, wobei es sich bei dem Rad um das aktuell entwendete eines Mitarbeiters handelt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten noch vor Ort den Auftraggeber antreffen. Dieser gab an, das neuwertige Rad von einem Bekannten für 25,- Euro gekauft zu haben. Gedanken über den völlig absurden Preis für ein neues Fahrrad habe er sich dabei nicht gemacht. Im Anschluss führte er die Beamten zu dem 33jährigen, mutmaßlichen Verkäufer, der sowohl einen Diebstahl des Rades, als auch einen Weiterverkauf abstritt, sich dabei aber in Widersprüche verstrickte. Gegen beide aus Einbeck stammenden Männer wurden seitens der Polizei Ermittlungsverfahren, wegen des Verdachts des Diebstahls, bzw. der Hehlerei eingeleitet.

