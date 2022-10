Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zum wiederholten Mal ein Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.10.2022; 15:10 Uhr

Unbelehrbar scheint ein 21jähriger Vogelbecker zu sein, der zum wiederholten Mal von der Polizei auf seinem Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis angetroffen wurde. Die Polizei kontrollierte den jungen Mann, der nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist, am Samstagnachmittag mit seinem Roller im Stadtgebiet von Einbeck, nachdem sie diesem einige Zeit lang mit über 50km/h gefolgt waren. Nach einigem Zögern gab der Mann den Beamten gegenüber zu, dass er an dem eigentlichen "Mofa" Veränderungen an der Geschwindigkeitsregelung vorgenommen hatte, damit dieses schneller fährt. Eine anschließende Geschwindigkeitsmessung des Rollers bestätigte seine Angaben. Da der Mann mit seinem Roller somit eine deutlich höherer Geschwindigkeit als die für ihn erlaubten 25 km/h erreicht, wurde gegen ihn erneut ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

