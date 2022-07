Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Festgefahrenes Quad am Rhein

Kaltenengers (ots)

Am Abend des 23. Juli kam es am "Kahlen Loch" bei Kaltenengers zu einer Festfahrung eines Quads in Ufernähe zum Rhein. Der Fahrer, ein 36 jähriger Mann aus Bendorf, lenkte sein Fahrzeug durch die teilweise hügelige und morastige Landschaft. Hierbei fuhr er das Fahrzeug im Morast fest, wobei es teilweise einsank. Durch einen herbeigerufenen Bekannten mit Geländewagen konnte das Quad zunächst nicht aus dem Morast gezogen werden. Einem Abschleppunternehmen gelang es im weiteren Verlauf, das eingesunkene Fahrzeug trotz der mittlerweile eingetretenen Dunkelheit und des unwegsamen Ufergeländes freizuschleppen. Inwieweit der Fahrer mit seinem Verhalten gegen Bundes- oder Landesnaturschutzgesetze verstoßen hat, muss abschließend noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

