POL-NE: Taschendiebe unterwegs

Am Freitag (25.11.) kam es, zwischen circa 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter am Holzheimer Weg in Neuss zu einem Taschendiebstahl. Einer 25-jährigen Düsseldorferin wurde eine Geldbörse entwendet.

Am 25.11.2022, gegen circa 19:00 Uhr, kam es nach ersten Ermittlungen an einem Fastfood-Restaurant an der Straße Hamtorwall zu einem Diebstahl einer Geldbörse.

An der Straße Büchel entwendeten unbekannte Tatverdächtige am Samstag (26.11.), gegen circa 14:45 Uhr, persönliche Gegenstände aus einer Handtasche.

An der Krefelder Straße kam es am Samstag ebenfalls in Neuss, gegen circa 13:10 Uhr, zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 74-jährige Neusserin bemerkte das Fehlen ihres Portemonnaies als sie im Discounter bezahlen wollte.

Das Kriminalkommissariat hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

