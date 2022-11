Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzte Person aufgefunden - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Donnerstag (24.11.) erhielt die Polizei gegen 22:45 Uhr Kenntnis von einer verletzten Person auf der Bergheimer Straße in Höhe der Haltestelle Dreikönigenstraße. An der Örtlichkeit wurde ein 42-jähriger Neusser mit Verletzungen im Gesicht angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen war er als Fußgänger unterwegs. Angaben zu seinen Verletzungen konnte der Neusser nicht machen, daher sucht das Verkehrskommissariat in Neuss Zeugen, die die Person gesehen haben und Hinweise zur Herkunft der Verletzungen machen können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

