POL-E: Oberhausen: Leblose weibliche Person in Fahrzeug aufgefunden

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Die Polizei sucht mit einem Lichtbild nach einem Unbekannten, der am Essener Hauptbahnhof eine Frau sexuell belästigt haben soll. Am 11. März diesen Jahres sprach ein unbekannter Mann gegen 12:15 Uhr eine 29-jährige Belgierin vor dem Essener Hauptbahnhof an und folgte ihr in den Bahnhof. Hier fasste er der jungen Frau mehrfach gegen ihren Willen an den Rücken und intime Bereiche. Eine ...

