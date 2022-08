Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Straße

Neuss (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei gegen 22:50 eine Schlägerei unter Beteiligung einer größeren Personenzahl auf dem Marienkirchplatz gemeldet. Am Einsatzort bestätigte sich dies gegenüber den entsandten Kräften zunächst nicht. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 16-jähriger Jugendlicher von mehreren Personen angegriffen, verletzt und seiner Geldbörse beraubt wurde. Der Jugendliche hatte sich in Begleitung seiner Mutter zwecks ambulanter Versorgung in ein örtliches Krankenhaus begeben und den Sachverhalt später auf der Polizeiwache bestätigt. Es liegen Hinweise auf mindestens zwei Tatverdächtige vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02131-3000 bei der Polizei zu melden. ThW.

