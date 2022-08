Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstahl in Einkaufsläden

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (25.08), gegen 16:25 Uhr, wurde eine lebensältere Grevenbroicherin während ihres Einkaufs in einer Drogerie an der Straße "Ostwall" bestohlen. Nachdem sie etwas aus ihrer Handtasche holte, verschloss sie diese nicht sofort. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre silber-/goldfarbene Geldbörse entwendet worden war.

Ein weiterer Taschendiebstahl ereignete sich am Donnerstag (25.08), gegen 15:15 Uhr, im Lebensmittelmarkt an der Straße "Am Rittergut" in Grevenbroich. Nach ihrem Einkauf bemerkte die Rommerskirchenerin, dass ihre Geldbörse, welche schwarz und mit pinken Blümchen verziert war, nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel sei. Sie bemerkte zu keiner Zeit etwas Verdächtigtes.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 zu melden.

Taschendiebe sind immer aktiv. Machen Sie ihnen das Leben schwer! Die Polizei gibt folgende Tipps:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss (https://rhein-kreis- neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell