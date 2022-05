Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Raub auf Tankstelle in Nordenham +++ Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Delmenhorst (ots)

Wie die Polizei bereits berichtete, gab es am Samstag, 18. Dezember 2021, einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham. Nun wird mit Bildern der Videokamera nach dem Täter gesucht.

Gegen kurz nach 23:50 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle an der Ecke zur Adolf-Vinnen-Straße. Unter dem Vorwand, etwas kaufen und bezahlen zu wollen, zückte er an der Kasse eine Schusswaffe und zwang den Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Midgardstraße.

Der Täter konnte beschrieben werden als:

- geschätztes Alter zwischen 25 und 35 Jahre - ungefähr 170 - 175 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit silberfarbenen Applikationen im Brustbereich - einer dunklen Hose, ähnlich einer Arbeitshose mit waagerecht verlaufenden Streifen im Knie- und Wadenbereich - dunklen Schuhen mit auffällig weißer Sohle

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnung fiel zudem der Laufstil des Täters auf. Das Abrollen erfolgte markant über die Innenseite der Füße.

Wer anhand der Beschreibung oder Bilder Hinweise zur Identität des männlichen Täters geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell