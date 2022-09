POL-KB: Edertal - Zwei Fahrräder von Autoträger gestohlen

Korbach (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27.08./28.08.) insgesamt 18 Fahrzeuge im Parkhaus Mittelstraße in der Altstadt Bad Wildungens beschädigt und zum Teil deren Kennzeichenschilder entwendet. Die Randalierer richteten einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe an. Passanten haben zur Tatzeit eine weibliche Person in der Nähe ...

