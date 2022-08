Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau ohne Fahrerlaubnis erwischt

Celle (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte eine 41 Jahre alte Autofahrerin in Celler Ortsteil Garßen. Die Frau war mit ihrem Opel gegen 15:40 Uhr in der Straße Grauenbarge unterwegs, als die Kontrolle erfolgte. Wie sich gleich herausstellte war die Frau ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Einem der Beamten war die Frau nämlich bekannt, weil sie erst eine Woche zuvor ihren Führerschein bei ihm abgegeben hatte. Der Grund dafür waren eine Trunkenheitsfahrt und ein entsprechend vorliegender Gerichtsbeschluss.

Wegen dieser erneut begangenen Verkehrsstraftat muss sich die Frau nun wiederholt verantworten.

