POL-CE: Scheunenbrand in Eicklingen - Zeugenaufruf

Celle (ots) - Wie heute bekannt wurde, entblößte sich am Donnerstagnachmittag (11.08.2022), gegen 16:45 Uhr, ein bislang unbekannter Mann vor einem 12 Jahre alten Mädchen und forderte sie auf, mitzukommen, damit er sie nach Hause bringen könne. Das Mädchen erschrak und nahm ihr Handy in die Hand, woraufhin der Mann davonlief. Die Tat ereignete sich in der Nähe ...

