Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Randalierer wüten in Parkhaus - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27.08./28.08.) insgesamt 18 Fahrzeuge im Parkhaus Mittelstraße in der Altstadt Bad Wildungens beschädigt und zum Teil deren Kennzeichenschilder entwendet. Die Randalierer richteten einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe an. Passanten haben zur Tatzeit eine weibliche Person in der Nähe des Parkhauses beobachtet. Diese Person ist vermutlich eine wichtige Zeugin. Es handelt sich um eine etwa 17-jährige Jugendliche mit blonden, nackenlangen Haaren, die auffällig rosa und rot gefärbt sind. Wer kennt diese Person?

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell