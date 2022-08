Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Heringhausen: Diebstahl von Sonnenschirm - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag (27.08.) gegen halb drei in der Nacht einen Sonnenschirm aus einem Garten in Diemelsee-Heringhausen. Der dunkelgraue Schirm steckte in einem gleichfarbigen Wetterschutz, der mit einer gelben Kordel umwickelt war. Außerdem entwendeten die unbekannten Täter den dazu passenden Schirmständer. Hierbei handelt es sich um einen metallischen Kreuzständer, der mit Waschbetonplatten beschwert wird.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Arolsen Tel.: 05691-97990 oder an jede andere Polizeidienststelle.

