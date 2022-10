Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte versuchen Geschädigtem Handy zu entreißen/Autos beschädigt

Iserlohn (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, hielt sich ein 16-jähriger Iserlohner hinter dem Bahnhofsgebäude an der Rahmenstraße auf. Er hielt dabei sein Handy in der Hand. Als zwei Männer an ihm vorbeiliefen, schlug ihm einer der beiden mit der Hand auf das Handy und versuchte es dem Geschädigten aus der Hand zu reißen. Der 16-Jährige konnte sein Handy festhalten. Die beiden Männer entfernten sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1.Person

- ca. 1.85m groß - ca. 30 Jahre alt - kurze, glatte und schwarze Haare - schwarze FFP2 Maske - schwarz. Glänzende Winterjacke

2.Person -ca. 1.80m groß

- ca. 40 Jahre alt - kurze, glatte und schwarze Haare - braune Lederjacke - dickere Nase

Hinweise zur Tat oder Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Im Bereich Kluse/Treppenstraße wurden am Nachmittag insgesamt sechs Autos durch einen unbekannten Täter beschädigt. Eine Zeugin beobachtete aus ihrem Fenster, gegen 13:55 Uhr, wie ein ca. 35 Jahre alter, kräftig gebauter und ca. 1.70-1.80m großer Mann mit kurzen blonden Haaren an zwei Autos die Spiegel abtrat. Der Mann bewegte sich anschließend fußläufig in Richtung Treppenstraße. Der Täter trug einen bunt gestreiften Pullover, eine Jeanshose sowie einen Rucksack. Er konnte durch die alarmierten Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Im weiteren Verlauf wurden vier weitere PKW mit beschädigten Spiegeln festgestellt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen kam es in der Straße Zum Engelsknapp in Iserlohn-Letmathe ebenfalls zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Drei Fahrzeuge sind dort durch Dellen und Kratzer beschädigt worden. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell