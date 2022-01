Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 45-Jähriger beraubt +++ Autoaufbrecher und Einbrecher zugange +++ Grüner Mazda gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. 45-Jähriger beraubt,

Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, 16.01.2022, 22.00 Uhr,

(pl)In der Hans-Böckler-Straße in Dotzheim wurde einem 45-jährigen Mann am Sonntagabend die Geldbörse geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 22.00 Uhr im Bereich des Einkaufszentrumparkplatzes von einem mit einer Sturmhaube maskiertem Mann mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert worden. Nachdem der 45-Jährige dem Räuber daraufhin seine Geldbörse übergeben habe, sei dieser mit der Beute zu Fuß in Richtung Rumpelstielzchenweg geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ohne Erfolg. Der Räuber soll etwa 1,85 Meter groß, auffällig kräftig, hellhäutig und komplett in schwarz gekleidet gewesen sein. Er habe eine schwarze Sturmhaube mit zwei Augenlöchern getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Autoaufbrecher zugange - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurther Ring, 16.01.2022, 14.00 Uhr bis 17.01.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen trieben im Klagenfurther Ring in Wiesbaden-Biebrich Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei mindestens vier geparkten Fahrzeugen auf festinstallierte Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die Täter entwendeten ein hochwertiges Navigationsgerät und drei Lenkräder. Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen hatten sich die Autoaufbrecher in allen Fällen durch eine eingeschlagene Seitenscheibe verschafft. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wohnungseinbrecher gescheitert,

Mainz-Kostheim, Hallgarter Straße, 16.01.2022, 13.00 Uhr bis 17.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter versuchten am Sonntag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kostheim einzubrechen. Die Einbrecher drangen zwischen 13.00 Uhr und 17.45 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Hallgarter Straße ein und scheiterten dann aber beim Versuch, sich gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohnung zu verschaffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Wohnungstür aufgehebelt,

Wiesbaden, Yorckstraße, 15.01.2022, 22.15 Uhr bis 16.01.2022, 13.45 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde eine Wohnung in der Yorckstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten in einem Mehrfamilienhaus die Eingangstür der Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen dann aber offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen, Mainz-Kostheim, Ludwigstraße, 15.01.2022, 14.30 Uhr bis 16.45 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag drangen unbekannte Täter in Mainz-Kostheim in ein Einfamilienhaus in der Ludwigstraße ein und entwendeten das aufgefundene Bargeld. Die Täter verschafften sich zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr Zugang zu dem Wohnhaus, schnappten sich das aufgefundene Bargeld und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Mazda entwendet,

Wiesbaden Bierstadt, Erbenheimer Straße, 16.01.2022, 22.40 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde in Bierstadt ein grüner Mazda gestohlen. Nach Angaben der Anzeigeerstatterin habe sie den Mazda Premacy mit dem amtlichen Kennzeichen WI-FO 179 in der Erbenheimer Straße am Fahrbahnrand vor ihrer Wohnung abgestellt. Gegen 22.40 Uhr am Sonntagabend sei sie auf ein lautes Motorengeräusch sowie quietschende Reifen aufmerksam geworden und habe dann beim Nachschauen den Diebstahl des Autos festgestellt. Beim Wegfahren haben die Autodiebe noch einen vor dem Fahrzeug geparkten Anhänger touchiert und beschädigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen, Wiesbaden, 15.01.2022, 17.00 Uhr bis 16.01.2022, 16.30 Uhr,

(pl)Am Wochenende wurden in Wiesbaden mindestens drei geparkte Fahrzeuge angegangen und die herumliegenden Wertsachen gestohlen. Die Täter verschafften sich in allen Fällen auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen hieraus Bargeld, Schokolade, technische Gerätschaften, Schlüssel, eine Handyhalterung, einen Luft-Erfrischer, eine Sonnenbrille, einen Verbandskasten sowie eine Warnweste mitgehen. In der Geisenheimer Straße ereignete sich die Tat im Verlauf des Sonntags, in der Kastellstraße schlugen die Täter in der Nacht zum Sonntag zu und in der Straße "Im Rad" wurde der Diebstahl am Samstagvormittag festgestellt. Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell