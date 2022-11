Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ausgewichen und von der Straße abgekommen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kreisstraße 33; Unfallzeit: 28.11.2022, 13.25 Uhr;

Bei einem Ausweichmanöver ist eine Autofahrerin am Montag in Stadtlohn von der Fahrbahn abgekommen. Die 39-Jährige war gegen 13.25 Uhr auf der Kreisstraße 33 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Büren unterwegs. In Höhe des Abzweigs Estern kam ihr nach ihren Angaben in einer Linkskurve ein Unbekannter auf ihrer Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, sei sie nach rechts auf den Grünstreifen gefahren und habe ein Verkehrszeichen touchiert; es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Bei dem anderen Wagen habe es sich um einen dunklen Audi A3 gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise sowie eine unbekannte Zeugin, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus zu wenden: Tel. (02561) 9260. (to)

