POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Schwer verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Gernsbach (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Mittwochmorgen an der Einmündung der Talstraße in die B462 zu einem schwer verletzten Leichtkraftrad-Lenker geführt. Ein 57 Jahre alter Dacia-Fahrer bog kurz nach 6 Uhr von der Talstraße in die Bundesstraße ein und kollidierte hierbei mit einer aus Richtung Forbach herannahenden Honda eines 47-Jährigen. Der Verletzte wurde von Kräften des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro beziffert.

