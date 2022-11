Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots)

Ein 44 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Mittwochabend nach einer Kollision im Kreisverkehr beim Gewerbepark Cité leichte Verletzungen zugezogen. Der Mittvierziger war gegen 20:45 Uhr vom Einkaufscenter kommend in den Kreisel eingefahren und mit einem bereits darin befindlichen BMW eines 42-Jährigen zusammengestoßen. Während der Unfallaufnahme blieb den Beamten des Polizeireviers Kehl eine Alkoholbeeinflussung des Radfahrers nicht verborgen. Ein Alkoholtest bescheinigte ihm über 1,2 Promille, weshalb er zur Erhebung einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden am BMW dürfte im Bereich von etwa 500 Euro anzusiedeln sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell