Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Diebstahl eines Kennzeichens

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 17.11.2021 18:00 Uhr bis 14.12.2021, 13:00 Uhr wurde im Ludwigshain in Weisenheim am Sand das hintere Kennzeichen eines PKW entwendet. Nachdem er sein Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt hatte, stellte der 36-jährige Fahrer schließlich den Diebstahl fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell