POL-GF: Festnahme nach Raub in Gamsen - Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Wittingen (ots) - Am Dienstag, den 13.09.2022, kam es gegen 16:30 Uhr in der Marktstraße in Knesebeck auf Höhe der Bank zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Es kam zu einem "Spiegelklatscher" zwischen den entgegenkommenden Fahrzeugen. An dem Suzuki des Geschädigten entstand hierbei ein Schaden von ca. 500 Euro. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt in einem weißen Transporter fort. Zeugen, ...

