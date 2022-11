Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Hemden - Einbrecher dringen in Firma ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Hemden, Heinrich-Hertz-Straße;

Tatzeit: zwischen 28.11.2022, 18.00 Uhr, und 29.11.2022, 07.00 Uhr;

In Bocholt-Hemden ist es in der Nacht zum Dienstag zum Einbruch in eine Firma gekommen. Um in das Gebäude an der Heinrich-Hertz-Straße zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Inneren machten sie sich gewaltsam an einem Tresor zu schaffen. Genaue Angaben über eine mögliche Tatbeute liegen bei der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell