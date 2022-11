Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Büros durchsucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Spork, Dinxperloer Straße;

Tatzeit: zwischen 28.11.2022, 17.00 Uhr, und 29.11.2022, 06.30 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Büroräume einer Firma in Bocholt-Spork eingedrungen. Wie die Täter in das Gebäude an der Dinxperloer Straße gelangt sind, ist nicht bekannt. Sie durchsuchten das Innere. Der genaue Umfang der möglichen Beute stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell