POL-PPWP: Mehr als 1.000 Meter Stromkabel gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in der Barbarossastraße in ein Verwaltungsgebäude eingebrochen. Der Einbruch wurde am Montagmorgen entdeckt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zutritt. Sie durchsuchten Büroräume und machten sich an einem Wertschrank zu schaffen. Die Diebe stahlen unter anderem Autoschlüssel, Sparbücher und Bargeld in vierstelliger Höhe. ...

