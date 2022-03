Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 28-jähriger Radfahrer aus Hildesheim wurde am späten Dienstagnachmittag, 22.03.2022, an der Einmündung Windmühlenstraße / Am Kreuzfeld bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Den Ermittlungen zufolge war der 28-jährige mit seinem Fahrrad auf dem linksseitig gelegenen und für beide Richtungen freigegebenen Radweg der Straße Am Kreuzfeld in Richtung Innenstadt unterwegs. Von dort bog der Mann nach links in die Windmühlenstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus der Windmühlenstraße kam und infolgedessen der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde.

Das Auto entfernte sich anschließend, wobei der mutmaßliche Fahrzeugführer kurz darauf zu Fuß zur Unfallstelle zurückkehrte. Es folgte ein Wortwechsel, bei welchem der Autofahrer jedoch die Angabe seiner Personalien verweigerte, bevor er in Richtung Hohenstaufenring wegging.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Nr. 05121-939-115 zu melden. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der dem Radfahrer nach dem Zusammenstoß hochgeholfen habe.

