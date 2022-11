POL-BOR: Gronau - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Hemden, Heinrich-Hertz-Straße; Tatzeit: zwischen 28.11.2022, 18.00 Uhr, und 29.11.2022, 07.00 Uhr; In Bocholt-Hemden ist es in der Nacht zum Dienstag zum Einbruch in eine Firma gekommen. Um in das Gebäude an der Heinrich-Hertz-Straße zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Inneren machten sie sich gewaltsam an einem Tresor zu schaffen. Genaue Angaben über ...

mehr