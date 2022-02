PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall in Bad Camberg +++ Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Bahnhofstraße, 65520 Bad Camberg Unfallzeit: Freitag, 11.02.2022, 18:08 Uhr

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Kettenbach wollte von der Elan Tankstelle in Bad Camberg in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah dabei das Fahrzeug des vorfahrtsberechtigten 65jährigen Fahrzeugführers aus Königstein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR.

Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten

Unfallort: B8, Kreuzung Gelände ICE Bahnhof Unfallzeit: Freitag, 11.02.2022, 23:20 Uhr

Am Freitag kam es um 23:20 Uhr im Bereich der Kreuzung ICE Bahnhof zu einem Unfall mit 5 leicht verletzten Personen. Nach Angaben der beteiligten Personen befuhr ein 24jähriger Fahrer aus Heistenbach mit seinem Fahrzeug den linken von zwei Abbiegespuren der B8 aus Richtung Limburg kommend in Richtung HEM Tankstelle. Der Fahrer wollte an der dortigen Kreuzung an der Ampel anhalten. Aus ungeklärter Ursache konnte er sein Fahrzeug jedoch nicht abbremsen. Er versuchte noch, nach rechts auszuweichen, um nicht mit einem Fahrzeug zu kollidieren, das bereits an der Kreuzung stand. Dabei streifte er das Fahrzeug eines 19jährigen Fahrers aus Bad Camberg, dass auf dem rechten Fahrstreifen neben ihm fuhr. Danach prallte er dann ungebremst gegen das Fahrzeug, dass vor ihm an der Ampel stand. In diesem Pkw befanden sich ein 34jähriger Fahrer aus Elz, seine 32jährige Ehefrau, sowie die beiden Kinder. Diese wurden alle leicht verletzt und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 27jährige Beifahrer des Unfallverursachers. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 25.000EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Tatort: Schönaustraße, 65604 Elz Tatzeit: Freitag, 11.02.2022, 20:25

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel der Funkstreife ein Kleinkraftrad auf, deren Sozia ohne Helm unterwegs war. Aus diesem Grund entschied sich die Streife das Fahrzeug zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 30jährige Fahrer aus Elz keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem räumte er gegenüber der Streife ein, Cannabis konsumiert zu haben. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und anschließend entlassen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell