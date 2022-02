PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Polizisten bei Wohnungsdurchsuchung angegriffen+++Unfall auf der B8 bei Lindenholzhausen+++Betrunkener verletzt sich bei Unfall auf der A 3+++

1. Polizisten bei Wohnungsdurchsuchung angegriffen, Villmar, Limburger Straße, Mittwoch, 09.02.2022, 21:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend wurden Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung in Villmar angegriffen und verletzt. Nach einem Trickdiebstahl durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung eines 38-Jährigen in der Limburger Straße. Währenddessen kam der Mann zu seiner Wohnung und griff die Beamten an. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden, um den Angreifer festnehmen zu können. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beamter in die Hand gebissen. Ein weiterer Beamter verletzte sich an der Schulter. Der 38-Jährige war stark betrunken und vollkommen außer sich. Ihm wurde unter Zwang eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Anschließend musste er in einer Fachklinik für Psychiatrie untergebracht werden. Bei der Einlieferung dort beschädigte der 38-Jährige noch eine Wand. Die verletzten Beamten mussten ärztlich behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.

2. Unfall auf der B8 bei Lindenholzhausen, Limburg, Bundesstraße 8, Mittwoch, 09.01.2022, 19:45 Uhr

(wie) Am Mittwochabend wurde eine Person bei einem Unfall auf der B8 bei Lindenholzhausen verletzt. Ein 56-Jähriger befuhr mit einem Opel die B 8 von Lindenholzhausen in Richtung Limburg. An der Ampelkreuzung mit der L 3448 nach Eschhofen überfuhr der Mann offensichtlich die rot leuchtende Ampelanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Seat eines 31-Jährigen, der von Eschhofen kommend auf die B8 einbiegen wollte. Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.500 EUR.

3. Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt, Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, Mittwoch, 09.02.2022, 19:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend kontrollierte die Polizei in Lindenholzhausen ein Auto, dessen Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Eine Streife der Polizei Limburg kontrollierte gegen 19:30 Uhr, in der Frankfurter Straße, einen VW. Der 23-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde daher mit zur Dienststelle genommen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabinoide. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Autobahnpolizei

1. Betrunkener verletzt sich bei Unfall auf der A 3, Limburg, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 10.02.2022, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein betrunkener Mann bei einem Unfall auf der A 3 verletzt. Der 51-Jährige war mit einem Opel von Bad Camberg in Richtung Limburg unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug drehte sich dann um die eigene Achse und kam quer auf dem rechten von drei Fahrstreifen zu Stehen. Offensichtlich hatte der Mann sich bei dem Aufprall verletzt, da er bei der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 51-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest zeigte zuvor ein Ergebnis von über 1,2 Promille. Der Sachschaden wird auf 6.500 EUR geschätzt.

