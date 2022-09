Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Calw (ots)

Fünf verletzte Personen und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag bei Calw ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 47-jährige Fahrer eines Ford-Kleintransporters gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße 463 von Bad Liebenzell in Richtung Calw unterwegs, als er in Höhe Ernstmühl nach links abbiegen wollte. Um zunächst den Gegenverkehr durchfahren zu lassen, hielt der 47-Jährige an. Während ein hinter dem Kleintransporter befindlicher, 39-jähriger VW-Fahrer den Vorgang vor sich wahrnahm und ebenfalls bremste, erkannte ein nach dem VW fahrender 37-Jähriger die Situation offenbar zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW dann auf den Kleintransporter geschoben.

Bei dem Unfall wurden sowohl der Audifahrer und drei in seinem Fahrzeug befindliche Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren als auch der Fahrer des Kleintransporters jeweils leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Beifahrer im Kleintransporter sowie der VW-Fahrer blieben nach bisherigen Informationen unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 30.000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Calw im Einsatz. Die Bundesstraße war während der Einsatzmaßnahmen im Unfallbereich komplett gesperrt.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell