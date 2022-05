Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Saarburg (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24.05.2022, im Zeitraum zwischen 22:30 und 07:30 Uhr, wurde ein geparkter weißer Pkw, Renault Trafic, auf dem Parkplatz am Fruchtmarkt in Saarburg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich mit einer Anhängerkupplung beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Fahrzeug des Geschädigten. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

