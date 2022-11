Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Fenster aufgehebelt

Groß Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Michaelstraße; Tatzeit: zwischen 28.11.2022, 13.00 Uhr, und 29.11.2022, 13.00 Uhr;

Einbrecher sind in Groß Reken in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Gebäude an der Michaelstraße, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten das Innere. Angaben über eine mögliche Tatbeute liegen noch nicht vor. Das Geschehen spielte sich zwischen Montag, 13.00 Uhr, Dienstag, 13.00 Uhr, ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell